” التعليم ” تكشف بند استهلاك الكهرباء في ميزانية الوزارة وترد على الشائعات

نايف السالم(صدى):

علقت وزارة التعليم على الانباء التي تداولت عن تكلفة قيمة فاتورة الكهرباء للمنشآت التابعة لوزارة التعليم، والتي زعمت أنها تبلغ نحو 7.2 مليار ريال سنوياً، مشيرة أن هذا الكلام غير صحيح.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة التعليم مبارك العصيمي إن الرقم الذي أوردته وسائل الإعلام، لاستهلاك وزارة التعليم للكهرباء غير صحيح ومبالغ فيه، والصحيح أن بند استهلاك الكهرباء في ميزانية التعليم العام لا يتجاوز ٢٥٠ مليون ريال.

وأضاف أن حقيقة الأمر أن أحد المتحدثين في ملتقى القطاعات الهندسية أشار إلى أن استهلاك التعليم بكافة قطاعاته يبلغ سنوياً ٧ مليار كيلو واط، وليس 7 مليارات كما نشر في بعض وسائل الإعلام.

وكانت إحدى الصحف المحلية قالت في خبراً لها، أن الوزارة تستهلك ما يقارب 20 في المائة من إجمالي الاستهلاك الحكومي السنوي للكهرباء في المملكة، وتعكف الوزارة من خلال عدد من البرامج المرشدة للطاقة، لخفض تكلفة الفاتورة إلى أربعة مليارات ريال سنوياً، وهو الأمر الذي نفته الوزارة جملة وتفصيلاً.