Fifty Shades Freed يحطم الأرقام القاسية ويحقق 5 أضعاف ميزانيته

أماني الغامدي(صدى):

حطم فيلم الإثارة الرومانسي Fifty Shades Freed الأرقام القياسية في شباك التذاكر العالمي، وحقق إيرادات بلغت 274 مليون دولار أمريكي خلال أسبوع عرضه الثاني، وهو ما يوازي 5 أضعاف ميزانيته والتي قدرت بـ 55 مليون دولار أمريكي.

قصة الفيلم تدور في إطار من الإثارة والتشويق، بعد زواج كريستيان جراى و ” أناستازيا ” ، تعتقد ” آنا ” أنها اتخذت خطوة للأمام نحو الوصول للاستقرار وتأسيس حياة سعيدة، بعدما أصبحت السيدة ” جراى ” ، لكن التهديدات الجديدة يمكن أن تعرض حياتها السعيدة للخطر بطرق غير متوقعة.

والفيلم ينتمي لفئة الإثارة الرومانسية، وهو من إنتاج شركة الإنتاج الأمريكية يونيفيرسال، و من إعداد وتأليف نياول ليونارد، وايه ال جيمس اقتباسًا عن روايتها، وإخراج جايمس فولى.

الفيلم من بطولة عدد من النجوم أبرزهم، أريل كيبيل، جايمى دورنان، داكوتا جونسون، تيلور هوشلين، ماكس مارتينى، ريتا أورا.