قطر تؤكد معاداتها للعرب بزيارة سفيرها في غزة إلى إسرائيل
توجه سفير قطر لدى فلسطين محمد العمادي إلى إسرائيل في زيارة جديدة معادية للشعب العربي والإسلامي، والشعب الفلسطيني الحر الذي يعاني من ظلم وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي.
ولم يتأثر سفير ” العمادي ” بوجه السخط والكره التي حصل عليها من الشعب الفلسطيني والشعوب العربية وطرده من غزة ليواصل زيارته في خيانة جديدة من النظام القطري.
والتقى ” العمادي ” خلال الزيارة وزير التعاون الغقليمي الإسرائيلي في القدس، مؤكدًا أن الدوحة تساعد إسرائيل على تجنب حرب أخرى.
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