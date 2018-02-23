قطر تؤكد معاداتها للعرب بزيارة سفيرها في غزة إلى إسرائيل

طلال الضوي(صدى):

توجه سفير قطر لدى فلسطين محمد العمادي إلى إسرائيل في زيارة جديدة معادية للشعب العربي والإسلامي، والشعب الفلسطيني الحر الذي يعاني من ظلم وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي.

ولم يتأثر سفير ” العمادي ” بوجه السخط والكره التي حصل عليها من الشعب الفلسطيني والشعوب العربية وطرده من غزة ليواصل زيارته في خيانة جديدة من النظام القطري.

والتقى ” العمادي ” خلال الزيارة وزير التعاون الغقليمي الإسرائيلي في القدس، مؤكدًا أن الدوحة تساعد إسرائيل على تجنب حرب أخرى.