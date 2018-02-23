طفل يغرق في مستنقع مياه بالقصيم.. والهلال الأحمر يباشر الواقعة

سالم المطيري(صدى):

تلقت غرفة عمليات الهلال الأحمر بمنطقة القصيم، أمس الخميس، بلاغاً عن غرق طفل في مستنقع مياه قرب جامع التقوى على الطريق الدائري الشمالي، بشمال بريدة.

ووجه القائد الميداني، فرقة إسعافية وفرقة من التدخل السريع، اللذين وصلا إلى الموقع في تمام الـ23:00، ومن ثم باشروا حالة الطفل ذو العشر بعد انتشالها من الماء.

من جانبه، صرَّح محمد بن عبدالله الجعيثن، المتحدث باسم هيئة الهلال الأحمر بمنطقة القصيم، بأن حالة الطفل كانت عبارة عن توقف قلب وتنفس، مضيفاً أنه تم تقديم الإنعاش القلبي الرئوي والخدمة الإسعافية اللازمة، ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وكان الدفاع المدني قد قال في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” باشر مدني بريدة حادثة سقوط طفلين في تجمع مياه داخل حفرية، وقد تم إخراج أحد الأطفال من قبل المتواجدين بالموقع في حينه، وتم إخراج الآخر من قبل فرق االدفاع المدني وتم نقله إلى المستشفى بواسطة الهلال الأحمر ” .