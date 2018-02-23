ومن الحب ما قتل.. عيوب الحب تجتاح ” تويتر ” .. وأراء صادمة للمغردين

حمود العنزي(صدى):

الكثير يحلم بأن يلتقي بالشخص المناسب الذي يشعر بجانبه بـ ” الحب ” ؛ الجميع يحلم ولكن غالبًا ما يتحول الحلم إلى كابوس، بسبب تخلل بعض العيوب المختلفة، إلا أنه في تلك الحالة يرى الكثير أنه منذ البداية لم يكن الحب صادق؛ فالحب يجعل الطرفين متفاهمين، ويسعون لحل مشكلاتهم بالطريقة الصحيحة التي لا تجعل للعيوب مكان بينهما.

وفي هذا السياق دشن عدد من النشطاء وسم ” #عيوب الحب هي ” ، والذي شهد عدد من التغريدات الرافضة لاعتبار أن الحب يحتوي على العيوب، وعلى جانب أخر كان هناك الساخرين الرافضين لما يسمى بالحب.

وترصد ” صدى ” أبرز تعليقات المغردين عبر الوسم.

قال أحد النشطاء إن أحد تلك العيوب هي: ” إنك تحب شخص ماراح يضحي لك من الاساس ” ، وسخر أخر: ” الحب هوه إثنين فاهمين بعض غلط ..لما يفهموا بعض صح يفترقوا ” .

وأضاف أخر: ” الحب مافيه عيوب العيوب بالشخص نفسه ” ، وتابع أخر: ” مافيه عيوب بس ماعرفنا لطريقه استخدامه ” .

وأكد أحد النشطاء على أن الحب بالصدق لا يوجد به عيوب قائلًا: ” الحب ليس له عيوب،وانما هو جميل لمن يحب بصدق ” .

واستكمل أخر: ” الحب مافيه عيوب ؛ العيوب كلها باللي يدّعون الحب ولاحبوا ” .

وأشار أخر إلى أنه من عيوب الحب هو عدم التقدير من الطرف الأخر، قائلًا: ” ان تقول كلمة احبك لشخص قدر الكلمة ولكن لم تكن أنت قد هذا الحب العظيم ” .