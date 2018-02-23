” الله يعطيك خيرها ” يناقش الأحكام القضائية بشأن السائقين المتهورين

عادل الحربي(صدى):

خصص برنامج ” الله يعطيك خيرها ” ، المذاع على قناة الإخبارية، حلقتين قادمتين منه، لمناقشة موضوع السجناء المتورطين في قضايا مرورية، ومنهم من يقضي أحكاماً شرعية بالسجن، ومنهم من ينتظر صدور الحكم.

جاء ذلك بعد قيام فريق عمل البرنامج، بقيادة يوسف الجراح مقدم البرنامج، بزيارة لإصلاحية سجن ” الحاير ” وسجن ” الملز ” ، وذلك لمقابلة الموقوفين في هذا الشأن، لإيصال رسالة توعوية قد تجنب المشاهد الوقوع في نفس الخطأ المرتكب، فأغلب الحالات الموقوفة في السجن تورطت في حوادث مرورية نتج عنها وفيات لم يستطيعوا الوفاء بتسديد الديات.

كما تورط بهذه القضايا، شباب قادوا سياراتهم وهم تحت تأثير المسكر، الأمر الذي تسبب في قتل الأبرياء، وحكم عليهم بالسجن المؤبد، فيما ينتظر بعض المتورطين، تنفيذ حكم القصاص.

يشار إلى أن المبادرة الوطنية للقيادة الآمنة ” الله يعطيك خيرها ” ، انطلقت من جمعية الأطفال المعوقين، بالتعاون مع المرور، في عام ٢٠١٤م، وذلك على خلفية ارتفاع أعداد الإعاقات في المملكة، بسبب الحوادث المرورية، والتي بلغت نسبتها 80%.