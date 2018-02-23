الرئيس الفلسطيني يؤكد وجود التفاف دولي وعربي حول الخطة التي تم طرحها في مجلس الأمن

رام الله(صدى):

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم، أن المبادرة التي طرحها في مجلس الأمن مؤخرًا، لاقت تجاوبًا جيدًا على مستوى مجلس الأمن، على المستوى العربي والإقليمي والمحلي.

وقال الرئيس الفلسطيني في مقابلة تلفزيونية ” يهمني أيضًا أن يكون الشعب الفلسطيني راض عما قدمناه، وفي نفس الوقت الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي.

وأضاف عباس أن المنظمات الدولية والإقليمية ستتجاوب مع هذه الفكرة خاصة أن ما طلبناه ليس مستحيلا، هو تطبيق الشرعية الدولية وأن تكون هناك آلية متعددة للإشراف على المفاوضات.

وتابع ” لا يوجد شيء جديد، وبالتالي لا يستطيع أحد أن يرفض هذه الأفكار، وإن شاء الله يتم التجاوب العملي بمعنى أن توضع موضع التنفيذ ” .