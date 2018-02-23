وافد مخالف يحاول استعطاف رجال الأمن في حملة مفاجئة بـ ” فساتين زفاف “

نايف السالم(صدى):

نفذت الجهات الأمنية في محافظة جدة حملة أمنية فجر أمس الخميس ضمن حملة ” وطن بلا مخالف ” التي يشارك فيها 14 جهازا حكوميا، ألقت خلالها على عدد من المخالفين إضافة إلى متعهد فساتين زفاف رفض الصعود إلى حافلة الشرطة.

وكانت الحملة ضبطت المخالف الآسيوي أثناء إدارته معمل خياطة في حي الثغر، مختبئا تحت الطاولات وبكرات الأقمشة، وباءت محاولاته في الإفلات بالفشل، ليتم القبض عليه، وعند ادخاله لحافلة الشرطة رفض الصعود مستعطفاً رجال الأمن، بوجود فساتين زفاف تحت عهدته وارتباطه بحفلات زواج.

وكانت الحملة قد استهدفت المخالفين في أحياء الكندرة والثغر والنزهة، وتم خلالها ضبط معامل خياطة نسائية ورجالية يديرها مخالفون بقصد تسويق منتجاتهم إلى متاجر الملابس بعد تعزيزها بملصقات علامات تجارية شهيرة.

وتوزعت الحملة التي بدأت بعد منتصف الليل إلى ثلاثة فرق نجحت في تطويق الشوارع الداخلية وإنشاء نقاط فرز مرورية لمنع هروب المخالفين والمتخلفين.