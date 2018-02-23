نور تعود للتمثيل مرة أخري بعد غيابها من خلال مسلسل ” رحيم “

أماني الغامدي(صدى):

تعود النجمة اللبنانية نور لاستكمال تصوير مشاهدها في مسلسل ” رحيم ” مع الفنان المصري ياسر جلال الأسبوع المقبل في أستوديو أحمس، حيث هو الديكور الخاص بها ضمن أحداث العمل، وتجسد نور شخصية دكتورة جامعية خلال الأحداث، ومن المقرر عرض العمل في موسم دراما رمضان المقبل.

وبعد قصة الحب الطويلة التي تجمع بينها وبين بطل العمل منذ أيام الجامعة تشتعل حرب باردة بينها وبين حبيبها لأسباب تكشفها الحلقات، ويكون رحيم من أعدائها وتدخل في صراعات طويلة مع رجال الأعمال.

ومسلسل ” رحيم ” ، من بطولة ياسر جلال واللبنانية نور ومحمد رياض وطارق عبد العزيز ودنيا عبد العزيز والراقصة دينا وإيهاب فهمي وصبري فواز وحسن حسنى وسامي مغاويري وكارولين عزمي ومنى فاروق وتوني ماهر وكريم سرور وإسلام شوقي وياسمين غيث، ومن تأليف محمد إسماعيل أمين، وإنتاج ” مجموعة فنون مصر ” ، وإخراج محمد سلامة.

والجدير بالذكر أن نور عادت للمشاركة في الأعمال الفنية بعد غياب سنوات لاهتمامها بأسرتها، حيث كان آخر أفلامها السينمائية فيلم ” تصبح على خير ” مع المطرب تامر حسنى.