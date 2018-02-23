” حساب المواطن ” يكشف حالة تؤثر على الاستحقاق ومبلغ الدعم

نايف السالم(صدى):

كشف برنامج حساب المواطن الذي تشرف عليه وزارة العمل والتنمية والاجتماعية أن إضافة بدل غلاء إلى الدخل، قد يؤثر على الاستحقاق ومبلغ الدعم.

جاء ذلك رداً على استفسار أحد المواطنين في شكوى تلقاها حساب خدمة العملاء في البرنامج قال فيها إنه بعد أن أضاف بدل الغلاء إلى الدخل وصلته رسالة من البرنامج تفيد بأن الدخل غير صحيح ويجب عليه مراجعته لتفادي وقف صرف الدعم .

وأتى رد حساب خدمة العملاء بالقول إنه لا يجب إدخال بدل غلاء المعيشة ضمن الدخل في هذه المرحلة، داعيًا إلى إعادة إدخال الدخل من خلال الخطوات التالية: الدخول على البوابة الإلكترونية لبرنامج حساب المواطن اختيار تعبئة واستكمال الطلب، اختيار الإفصاح عن الدخل مع تحديد مصدر الدخل ، الضغط على الحفظ.

تجدر الإشارة أن حساب المواطن ذكر في وقت سابق أنه في حال اختلاف بيانات الدخل المسجلة من المواطن عن تلك المسجلة لدى الجهات الرسمية سيتم الاعتماد على المصادر الرسمية ويتم إعادة تقييم الاستحقاق.

وأضاف برنامج حساب المواطن أنه يتم إجراء مراجعة دورية في كل دورة دفع، لبيانات المستفيدين للتحقق من تطابقها مع البيانات الرسمية، مبينًا أن بدل غلاء المعيشة لا يتطلب إضافته ضمن إجمالي الدخل المطلوب الإفصاح عنه في بوابة البرنامج.