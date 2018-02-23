لارتباطهم بجرائم حرب باردة.. قيادات حوثية تهرب عائلاتها خارج اليمن

فهمي محمد(صدى):

كشفت مصادر يمنية، عن مخطط قادة مليشيا الحوثي الإيرانية في الفرار والهروب من اليمن، خوفًا من ملاحقاتهم لارتباطهم بجرائم حرب باردة خلال العمليات العسكرية باليمن على مدار 4 سنوات.

وأكدت المصادر أن قيادات ميدانية وعسكرية وأمنية حوثية بدأت في عملية تهريب عائلاتها إلى الخارج؛ تحسبًا لأي تطورات عسكرية قادمة من قبل التحالف وقوات الشرعية.

كما أشارت إلى أكثر من 20 قياديًا حتى الآن أخرجوا عائلاتهم من اليمن بواسطة طائرتين عمانيتين وصلتا إلى العاصمة صنعاء في 24 و25 من الشهر الماضي.