” الترفيه ” يساهم في توفير 224 ألف وظيفة.. والهيئة: لم نحصد إيرادات بـ2017

نايف السالم(صدى):

صرَّح الرئيس التنفيذي لهيئة الترفية، المهندس فيصل بافرط، بأن القطاع يساهم في توفير 224 ألف وظيفة جديدة، منها 114 ألف وظيفة مباشرة، و110 ألف وظيفة غير مباشرة.

من جانبه أوضح رئيس الهيئة العامة للترفيه، أحمد الخطيب، أن الهيئة لم تحصد إيرادات خلال عام 2017، بل كانت مصروفات، مؤكداً أن نظام الهيئة الذي بناء عليه يمكن للهيئة أن تتقاضى بعض المداخيل، لم ينته بعد.

وأشار إلى أن عام 2017 شهد مشاركة أكثر من 100 ألف مواطن ومواطنة في تنظيم الفعاليات، وأن الأنشطة والفعاليات الترفيهية التي سيتم تنظيمها خلال عام 2018، لن تقتصر فقط على أوقات جميلة يتم تشاركها مع العائلة أو الأصدقاء، بل ستسهم كذلك في التأسيس لصناعة الترفيه بالمملكة.