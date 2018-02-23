موعد عرض مسلسل الفنتازيا Shadowhunters في موسمه الثالث

أماني الغامدي(صدى):

أعلنت شبكة ” فرى فورم ” التليفزيونية رسمياً، عن موعد عرض الموسم الثالث من مسلسل الأكشن والفنتازيا Shadowhunters، و الذي يزداد متعة وإثارة مع كل موسم جديد و مفاجأة جديدة في كل عمب، والمقرر عرضه يوم الأحد الموافق 20 مارس من عام 2018 الجاري.

فبعد نجاحه الكبير على المستوى الجماهيري خلال الفترة الماضية وتحقيقه نسب مشاهدة عالية على مدار موسمه الأول والثاني، ينتظر العديد من عشاق الدراما التليفزيونية ومتابعي الأعمال الأجنبية عودة قصة المسلسل والمقتبسة عن رواية للكاتبة كاساندرا كلير.

والتي تدور أحداثها حول كلارى فراى التي تكتشف في عيد ميلادها أنها ليست من كانت تعتقد وأنها لديها هوية أخرى، وهى انحدارها من سلالة طويلة من صيادو الظلال وهم هجين بين الإنسان والملاك ومهمتهم هي مطاردة الشياطين، وعندما تعرضت والدتها للخطف، تنطلق كلارى في رحلة لاكتشاف ذاتها للتعلم المزيد ماضيها و ما قد يحمله لها مستقبلها من مفاجآت.

مع العلم أن المسلسل ينتمي لفئة الأكشن والفنتازيا، وعرض لأول مرة في 12 يناير 2016 على قناة ” أي بي سي ” ، وهو من تأليف أيد ديكتر، ويشارك في بطولة العمل عدد من النجوم أبرزهم، كاثرين ماكنامارا، ماثيو داداريو، دومينيك شيروود، أيميرا توبيا، هارى شوم جير.