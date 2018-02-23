أسباب تراجع أداء نجم البرسا

ماجد محمد(صدى):

قدم اللاعب البرازيلي باولينيو أداءً متواضعًا خلال موقعة البرسا، وتشيلسي في إطار ذهاب دوري أبطال أوروبا، مما أدى لزيادة تساؤلات جماهير برشلونة عن أسباب التراجع في الأداء .

وفي هذا السياق فأن لاعب البرسا ” باولينيو ” لم يأخذ راحة من اللعب منذ سنة، فلقد لعب لمدة سنة دون أي توقف، وهو ما أثر على أداؤه بطبيعة الحال.

وخاض باولينيو ، 73 مباراة، خلال هذا الموسم، وهو ما يعادل 5212 دقيقة : 35 مع برشلونة، 29 مع قوانغتشو و 9 مع منتخب البرازيل.

يجدر الإشارة إلى أن باولينيو، انضم لصفوف البرسا، قادما من قوانغتشو إيفرغراند، في منتصف الموسم، ثم أدمجه مدرب الفريق الكتالوني فالفيردي بسرعة.