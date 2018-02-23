أسباب تراجع أداء نجم البرسا
قدم اللاعب البرازيلي باولينيو أداءً متواضعًا خلال موقعة البرسا، وتشيلسي في إطار ذهاب دوري أبطال أوروبا، مما أدى لزيادة تساؤلات جماهير برشلونة عن أسباب التراجع في الأداء .
وفي هذا السياق فأن لاعب البرسا ” باولينيو ” لم يأخذ راحة من اللعب منذ سنة، فلقد لعب لمدة سنة دون أي توقف، وهو ما أثر على أداؤه بطبيعة الحال.
وخاض باولينيو ، 73 مباراة، خلال هذا الموسم، وهو ما يعادل 5212 دقيقة : 35 مع برشلونة، 29 مع قوانغتشو و 9 مع منتخب البرازيل.
يجدر الإشارة إلى أن باولينيو، انضم لصفوف البرسا، قادما من قوانغتشو إيفرغراند، في منتصف الموسم، ثم أدمجه مدرب الفريق الكتالوني فالفيردي بسرعة.
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