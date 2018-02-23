” الخارجية ” تستعرض تاريخها في الجنادرية 32

حمود العنزي(صدى):

شهد جناح وزارة الخارجية، بالمهرجان الوطني للتراث والثقافة ” الجنادرية 32 ” ، انبهارًا من الزوار، وذلك بعد أن استعرضت الوزارة تاريخها في إطار فعاليات المهرجان.

جاء ذلك باعتبارها الوزارة الأولى في الهيكل الحكومي للمملكة، حيث عرضت ” الخارجية ” ، أبرز مقتنياتها القديمة، التي يعود تاريخها إلى عام 1937م، مثل جهاز الإرسال البرقي، ووثائق المعاهدات مع الدول الأخرى، وكذلك مجموعة من الجوازات النادرة لشخصيات بارزة في المملكة.

واستعرضت الوزارة في جناحها، بعض أجزاء من الأثاث المكتبي لسمو الأمير ” سعود الفيصل ” – رحمه الله – ، حيث ضمت بعض الكراسي التي كان يستخدمها سموه لمدة تجاوزت الـ25 عامًا، ذلك بالإضافة إلى عدة وثائق تخص الأمير الراحل، باعتباره الشخصية السعودية المكرمة في ” الجنادرية 32 ” ، وذلك بأمر من خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله.

كما ضم الجناح، عدة معروضات متنوعة للصور التاريخية، وأيضًا التحركات السياسية للقيادة، حيث عاش زوار جناح ” الخارجية ” بالجنادرية 32، تجربة الواقع الافتراضي، التي تنتجه وحدة الإعلام الغامر، بمركز الاتصال والإعلام في الوزارة.