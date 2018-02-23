انطلاق الدفع في محطات الوقود عبر الأجهزة الذكية.. قريبا

عادل الحربي(صدى):

أعلنت البنوك السعودية، اليوم الجمعة، عن فترة انطلاق مشروع الدفع في محطات الوقود عن طريق الأجهزة الذكية، دون تحديد موعد محدد.

وأوضح المتحدث الرسمي للبنوك السعودية طلعت حافظ، أنه سيتم انطلاق المشروع خلال النصف الأول من العام الجاري، لافتًا إلى أنه جاري العمل على المشروع وستتضح الرؤية حوله أكثر قريبًا.

وأكد ” حافظ ” أن الدفع ببطاقة الصراف في محطات البنزين موجود حاليًا ويمكن الدفع بها عن طريق أجهزة نقاط البيع، حيث ارتفعت قيمة المبيعات عبر نقاط البيع في المملكة خلال ديسمبر 2017 بنسبة 28% بقيمة إجمالية 20.22 مليار ريال وهي القيمة الأعلى منذ إطلاقها والبدء في رصدها في عام 1995م.