الوجبات السريعة خطر يصيبك بـ 7 أمراض

متابعات(صدى):

يلجأ الكثير من الأشخاص غالبًا إلى تناول الوجبات السريعة، وذلك باعتبارها الأسهل و الأكثر انتشارًا، ولكن لا يعرف الكثير منا أضرار هذه الوجبات السريعة، حيث أكد الأطباء أن هذه الأطعمة هي المسبب الأول والمسئولة عن الكثير من أمراض هذا العصر، والتي تصيب الكبار والصغار نظرًا لاحتوائها على الكثير من الدهون والسكريات والبروتين وخالية من الألياف الغذائية الهامة لصحة الجسم والتي تصيب الإنسان بعدة أمراض وهي :

-السمنة

– السكر

-أمراض القلب والشرايين

-الإمساك واضطرابات الهضم

-ارتفاع ضغط الدم لأنها غنية بالصوديوم

-متاعب القولون

-عسر الهضم