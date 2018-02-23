يوفنتوس يواصل الصراع على الصدارة بمواجهة أتالانتا

نواف السالم(صدى):

يواجه يوفنتوس، نظيره أتالانتا، الأحد المقبل، في إطار الجولة الـ26 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ويدخل يوفنتوس المباراة محتلًا المركز الثاني، بينما يحتل أتالانتا، المركز الثامن، مما يشعل المباراة بين الفريقين حيث يسعى الأول للإطاحة بنابولي من الصدارة، وعلى جانب أخر يحاول أتالانتا تحسين المركز الذي يحتله.

ومن المقرر أن يلتقي أيضًا الفريقين الأربعاء المقبل في إطار إياب المربع الذهبي لكأس إيطاليا، مما يجعل مباراة الأحد هامة لما تحمله نتائجها من تأثير على مواجهة الكأس.