الشؤون الإسلامية تنظم الدورة الثامنة لإعداد الدعاة بالرياض

سعيد العجل(صدى):

تنظم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدورة الثامنة لإعداد الدعاة بداية من السادس عشر من شهر جمادى الآخرة 1439هـ، بمقر الوزارة بالرياض وتستمر لستة أسابيع.

وأفاد فضيلة المدير العام للإدارة العامة لمراكز الدعوة وتوجيه الدعاة بالوزارة الدكتور أحمد بن عيسى الحازمي أن الدورة تتضمن إلقاء عدد من المحاضرات لسماحة المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء ، وعدد من أصحاب المعالي أعضاء هيئة كبار العلماء ، ونخبة من العلماء ، كما تتضمن فعاليات الدورة لقاءات للمشاركين فيها مع معالي الوزير الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ، ومعالي النائب الدكتور توفيق بن عبدالعزيز السديري.

وقال الحازمي: إن المحاضرات ستتناول ــ بإذن الله تعالى ــ عدداً من الموضوعات من أهمها (أدوات الأمن الفكري ودور الداعية في نشرها، وموقف الداعية من الفتن، وإسهامات الدعاة في تحقيق رؤية المملكة 2030، وجهود المملكة في الدعوة بالخارج ، وإسهام الداعية في تعزيز الوسطية في المجتمع وتوعيتهم بمخاطر الأفكار المنحرفة ، وموقف الداعية من الأحزاب والمناهج المعاصرة ، والتأهيل العلمي للداعية في الرد على الأفكار المنحرفة ، ودعوة الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبدالوهاب).

وانتهى فضيلته قائلاً : إن تنظيم هذه الدورة يأتي ضمن سلسلة من البرامج التي تنفذها الوزارة سعياً منها لتطوير العمل والرفع من كفاءة منسوبيها، بتوجيه من معالي الوزير الشيخ صالح آل الشيخ، ومعالي النائب الدكتور توفيق السديري، ومتابعة وكيل الوزارة المساعد لشؤون الدعوة والإرشاد الشيخ عبدالله بن صالح آل الشيخ.