” تصفية ” : دراسة 578 مساهمة عقارية متعثرة محالة من كافة الجهات

علي القحطاني(صدى):

أعلنت لجنة المساهمات العقارية ” تصفية ” ، عن إجمالي المساهمات العقارية المتعثرة التي تحال لها من الجهات القضائية ووزارة التجارية والاستثمار والجهات الأخرى الحكومية، و تولت النظر إليها.

وأوضحت اللجنة على حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، أنها قامت بدراسة 578 مساهمة عقارية متعثرة، حيث تم إغلاق 260 مساهمة بشكل نهائي، وتضمنت 133 مساهمة خارج الاختصاص، بالإضافة إلى 185 مساهمة تحت الإجراء.

يُذكر أن اللجنة تتولى النظر في النظر في المساهمات العقارية المتعثرة التي تحال لها من الجهات القضائية، ووزارة التجارة والاستثمار، والجهات الأخرى الحكومية، وما يرد إليها بشكل مباشر كشكاوى المساهمين.