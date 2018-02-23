وحدة الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها لأهالي مركز الحقو

تركي السالم(صدى):

أنهت وحدة الأحوال المدنية المتنقلة بمنطقة جازان أمس, تقديم خدماتها لأهالي مركز الحقو التابع لمحافظة بيش، وذلك ضمن الجهود والخدمات التي تقدمها للمواطنين والمواطنات في منازلهم بمختلف المحافظات.

وأوضح مدير عام الأحوال المدنية بمنطقة جازان بندر عبدالله آل مشيط, أن الأحوال المدنية تقدم الخدمة عبر عربات متنقلة سعياً منها لمساعدة كبار السن والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة وغيرهم ممن لا يستطيعون الوصول لإدارات الأحوال في عدد من الخدمات التي تقع في إطار عمل الأحوال المدنية، منها إصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها، واستخراج سجل الأسرة، وتعديل المهن، وإضافة المواليد، وإصدار بدل تالف، وبدل فاقد، إلى جانب العديد من الخدمات.

وأكد حرص الأحوال المدنية بجازان على مواصلة العمل بخدمة العربات المتنقلة بمختلف محافظات ومراكز المنطقة لإفادة المواطنون والمواطنات من أحدث الأجهزة والتقنيات التي تتميز بها, التي صممت لراحتهم وتوفير كل ما يحتاجون من خدمات في الأحوال المدنية، مفيداً أن الإدارة وفرت خدمة الحقيبة المتجولة التي تجول في البيوت لغير القادرين على الحضور لعجزهم والذين لا يستطيعون صعود العربة.