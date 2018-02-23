معلومات مهمة عن الزيتون بجانب قيمته الغذائية العالية

متابعات(صدى):

أكد الأطباء على أهمية تناول الزيتون والزيت المستخلص من عصره، حيث يدخل الزيتون في السندوتشات والسلطات وتتم إضافته لكثير من المعجنات والأطباق، إلى جانب اعتباره صحناً جانبياً من فواتح الشهية.

حيث أن أهم القيم الغذائية التي يحتوي عليها الزيتون هي :

الزيتون مفيد للقلب والبشرة والمفاصل والربو، حيث تحتوي الحصة الواحدة من الزيتون الأخضر على 41 سعره حرارية تشكل الدهون 36 سعره منها، كما يوجد جرام من الألياف في نفس الكمية، وجرام من الكربوهيدرات، ولا يوجد بروتين في الزيتون الأخضر.

بينما تحتوي الحصة الواحدة من الزيتون الأسود على 23 سعره حرارية فقط، و تشكّل الدهون 16 سعره منها، وتبلغ كمية الكربوهيدرات جرامين في الحصة الواحدة من الزيتون الأسود، والألياف جراماً واحداً.

كما يمتاز الزيتون بنوعية الزيوت الصحية والدهون التي يحتويها، إلى جانب أنه غني بفيتامين ” إي ” ، ومضادات الأكسدة الفلافونويد، وتقوم هذه التوليفة بدور هام كمضاد للالتهابات في وقاية القلب، كما تحمي مضادات الأكسدة البشرة من الشيخوخة ومن تأثير المواد الكيميائية.

كذلك يساعد الزيتون على تخفيف أعراض التهاب المفاصل، والربو، وغير ذلك من المشاكل الالتهابية.

لكن نظراً لكمية الملح الكبيرة التي توجد في الزيتون الجاهز ينبغي عدم الإفراط في أكله، لأن زيادة الملح ترتبط بارتفاع ضغط الدم.