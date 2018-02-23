ابتكار جل موضعي جديد لعلاج السرطان

متابعات(صدى):

ابتكر باحثون من جامعة نورث كارولينا نوعاً من الجل ليكون علاجاً موضعياً جديداً لعلاج الأورام السرطانية بشكل فعّال، حيث يستطيع هذا الجل توصيل العلاج موضعياً لتقليل الآثار السلبية على بقية أعضاء الجسم.

حيث يتم حقن هذا الجل موضعياً، وقد تمت تجربته في علاج سرطان الجلد والثدي وحقق نتائج فعّالة مع تقليل الآثار الجانبية.

كما أظهرت التجارب نجاحاً كبيراً عند الجمع بين العلاج الموضعي والكيميائي في القضاء على الأنواع الشرسة من خلايا الأورام السرطانية.

وبالفعل نجح العلاج الموضعي في خفض حجم أورام الثدي والجلد، مما سهّل نجاح العلاج الكيميائي في القضاء التام على السرطان.