لاعب الاتحاد السابق: على العاكيشي البقاء في منزله دون ثقة

ماجد محمد(صدى):

قال عبد الله غراب المدرب الوطني، وقائد الاتحاد السابق، إن خط دفاع العميد هو السبب وراء إضعاف الهجوم الاتحادي.

وأضاف ” غراب ” ، إن حالة الدفاع الجيدة، جعلت لاعبي الطرفين والوسط يتحفظون في التقدم إلى الأمام، مما قلل الكثافة الهجومية في الثلث الأخير من ملعب المنافسين.

وأضاف أن الاتحاد يشهد غياب في التوازن بين الدفاع والهجوم، مطالبا المدرب بإعطاء لاعبين مثل خالد السميري، مهمات خاصة لدعم خط الهجوم وتحقيق كثافة عددية، موضحًا أن كهربا والعكايشي وحدهما دون فيلانويفا لا يجدون نفعا.

وفيما يتعلق بتذبذب أداء العكايشي، شدد على أنه لابد أن يستعيد ثقته في نفسه، أو يبقى في منزله أو على دكة البدلاء؛ لأن الثقة مهمة في تطويرأداؤه، مشيرًا إلى أن اللاعب يعاني من الضغط.