تراجع طفيف لأسعار النفط في ظل ارتفاع الصادرات الأمريكية
تأثرت أسعار النفط خلال تعاملات، اليوم الجمعة، بارتفاع الصادرات الأمريكية من الخام، منخفضة هامشيًا بنسب متفاوتة.
وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أبريل بشكل طفيف بنسبة 0.17% إلى 66.28 دولار، كما انخفضت عقود خام نايمكس هامشيًا بنسبة 0.1% عند 62.71 دولار.
وكانت إدارة معلومات الطاقة أعلنت، أمس، ارتفاع صادرات الخام الأمريكية أعلى 2 مليون برميل يوميًا خلال الأسبوع الماضي، في ظل تراجع مخزونات النفط الأمريكية الأسبوعية بمقدار 1.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي إلى 420.48 مليون برميل.
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