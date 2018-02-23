تراجع طفيف لأسعار النفط في ظل ارتفاع الصادرات الأمريكية

واشنطن(صدى):

تأثرت أسعار النفط خلال تعاملات، اليوم الجمعة، بارتفاع الصادرات الأمريكية من الخام، منخفضة هامشيًا بنسب متفاوتة.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أبريل بشكل طفيف بنسبة 0.17% إلى 66.28 دولار، كما انخفضت عقود خام نايمكس هامشيًا بنسبة 0.1% عند 62.71 دولار.

وكانت إدارة معلومات الطاقة أعلنت، أمس، ارتفاع صادرات الخام الأمريكية أعلى 2 مليون برميل يوميًا خلال الأسبوع الماضي، في ظل تراجع مخزونات النفط الأمريكية الأسبوعية بمقدار 1.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي إلى 420.48 مليون برميل.