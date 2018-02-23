استثناء 25 منفعة صحية من لائحة ” الضمان الصحي ” الجديدة

علي القحطاني(صدى):

أعلنت شركات التأمين الصحي، عن استثناء تغطية مطالبات لـ 25 منفعة صحية، من لائحة وثيقة الضمان الصحي التعاوني الجديدة أو المجددة، والتي من المقرر برمها اعتبارًا من 1 يوليو المقبل.

حيث استثنت اللائحة، المنافع التي تنشأ عن الإصابة، التي يسببها الشخص لنفسه متعمدًا، والأمراض التي تنشأ بفعل إساءة استخدام بعض الأدوية أو المنشطات أو المهدِّئات، أو بفعل تعاطي المواد الكحولية أو المخدرات، وكذلك الجراحة أو المعالجة التجميلية، إلا إذا استدعتها إصابة جسدية عرضية غير مستثناة في هذا القسم.

كما تضمنت الاستثناءات، الفحوصات الشاملة واللقاحات أو العقاقير أو الوسائل الوقائية، التي لا تتطلبها معالجة طبية منصوص عليها في هذه الوثيقة، ذلك فيما عدا الإجراءات الوقائية التي تحددها وزارة الصحة مثل التطعيمات ورعاية الأمومة والطفولة، والمعالجة التي يتلقاها الشخص المؤمن له بدون مقابل.

بالإضافة لذلك، شملت المنافع المستثناه، الاستجمام وبرامج الصحة البدنية العامة، والعلاج في دور الرعاية الاجتماعية، بالإضافة لأي علة أو إصابة تنشأ كنتيجة مباشرة لمهنة الشخص المؤمن له، ومعالجة الأمراض التناسلية أو التي تنتقل بالاتصال الجنسي المتعارف عليها طبيًا.

فيما استثنت اللائحة أيضًا، مصاريف علاج الفترة اللاحقة لتشخيص ” فيروس نقص المناعة البشرية ” ، أو العلل ذات الصلة بالـ HIV بما فيها مرض الإيدز أو مشتقاتها أو مرادفاتها أو أشكالها الأخرى، وكذلك جميع التكاليف المتعلقة بزرع الأسنان أو تركيب الأسنان الاصطناعية أو الجسور الثابتة أو المتحركة أو التقويم باستثناء تلك التي نتجت عن حادث، واختبارات وعمليات تصحيح النظر أو السمع والوسائل البصرية أو السمعية المساعدة، وأيضًا مصاريف انتقال الشخص المؤمن له داخل وبين مدن المملكة بوسائل نقل غير مرخصة.

يشار إلى أن معالجة البثور ” حَبّ الشباب ” ، لا تشملها تغطية الوثيقة، وأي معالجة تتعلق بالسمنة أو البدانة، ما عدا تكاليف تغطية عملية جراحة معالجة السمنة المفرطة عن طريق عملية تكميم المعدة فقط (Sleeve) في حال تجاوز كتلة الجسم 45 (BMI) وفق حدود المنفعة في جدول الوثيقة، بالإضافة إلى الكثير من المنافع الصحية الأخرى التي استثنتها الوثيقة بخلاف ذلك.