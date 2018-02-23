وزير يمني: الحوثيين يستخدمون السلام لإعاقة عملية التحرير

فهمي محمد(صدى):

صرَّح الدكتور عزي شريم، وزير المياه والبيئة اليمني، بأن مليشيا الحوثي الإرهابية تتعرض لضغوط دولية شديدة، وانهيارات ميدانية كبيرة، مشيراً إلى أن الحديث عن السلام هو مهربهم الوحيد من تلك الضغوط.

وأكد الوزير اليمني، أنها الحوثيين لا يؤمنون بالسلام الحقيقي الذي يتحدثون عنه، وإنما هي محاولات من جانبهم لكسب المزيد من الوقت وإعاقة عملية تحرير المناطق الواقعة تحت سيطرتهم من قبل الجيش اليمني.

ودعا ” شريم ” ، الحوثيين إلى تنفيذ القرار 2216 إذا كانوا جادين في السلام.