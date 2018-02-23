” بتكوين ” تتخلى عن مكاسبها وتهبط أدنى 10 آلاف دولار

عواصم عالمية(صدى):

تخلت العملة الرقمية ” بتكوين ” عن جميع مكاسبها خلال هذا الأسبوع خلال تعاملات، اليوم الجمعة، وسط اختلاف المواقف العالمية حول كيفية التعامل مع سوق العملات الرقمية.

وتراجعت ” بتكوين ” خلال تعاملات اليوم بنسبة 0.45% إلى 9787 دولار، بعدما بلغت أعلى مستوياتها منذ أواخر يناير متجاوزه 11700 دولار خلال هذا الأسبوع.

وفي المقابل ارتفعت الوصيفة ” إثريوم ” بنسبة 3.65% إلى 844 دولار، وصعدت ” الريبل ” بنسبة 0.55% إلى 95 سنتًا، بينما انخفضت ” بتكوين كاش ” بنسبة 1.45% إلى 1206 دولار.

وانخفضت القمية السوقية الإجمالية للعملات الرقمية على 434 ملاير دولار، بعد تسجيلها 482 مليار دولار في بداية الأسبوع.