بالفيديو.. عسكري يحاول تهدئة جماهير النصر الغاضبة بعد هزيمة الباطن

نواف السالم(صدى):

وثق مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي عسكري دورية من أفراد الأمن المكلفة بحماية حافلة نقل لاعبي نادي النصر يحاول تهدئة الجماهير الغاضبة، بعد الهزيمة التي تلقاها الفريق من الباطن بكأس الملك.

وأظهر المقطع العسكري وهو يتحدث لجماهير النادي الغاضبة في مكبر الصوت الخاص بالدورية ويحاول تهدئتهم قائلا لهم: “ تعوذوا من ابليس يالربع تراها كورة ” .

وكانت حافلة نادي النصر قد تعرضت أمس الخميس عقب هزيمة الفريق من نادي الباطن ومغادرة كأس خادم الحرمين الشريفين للاعتداء بالحجارة وزجاجات المياه الفارغة.