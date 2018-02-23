بالفيديو.. عسكري يحاول تهدئة جماهير النصر الغاضبة بعد هزيمة الباطن
وثق مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي عسكري دورية من أفراد الأمن المكلفة بحماية حافلة نقل لاعبي نادي النصر يحاول تهدئة الجماهير الغاضبة، بعد الهزيمة التي تلقاها الفريق من الباطن بكأس الملك.
وأظهر المقطع العسكري وهو يتحدث لجماهير النادي الغاضبة في مكبر الصوت الخاص بالدورية ويحاول تهدئتهم قائلا لهم: “ تعوذوا من ابليس يالربع تراها كورة ” .
وكانت حافلة نادي النصر قد تعرضت أمس الخميس عقب هزيمة الفريق من نادي الباطن ومغادرة كأس خادم الحرمين الشريفين للاعتداء بالحجارة وزجاجات المياه الفارغة.
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 2911 ] نشر منذ 55 دقيقة
و الله عيب و صادق الجندي تراها كورة
عايد السعدي[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 42 دقيقة
هذي قلة ادب الجماهير هداهم الله
محايد[ عدد التعليقات: 1216 ] نشر منذ 29 دقيقة
نادي الباطن ونادي الفيحاء فرسان الرهان في الدوري الممتاز تخشي الاندية الكبيرة مثل الهلال والاهلي والاتحاد والنصر منها ومفاجئتها في قلب النتيجة في صالحها في المباريات الحاسمة
نصروي قديم[ عدد التعليقات: 1216 ] نشر منذ 25 دقيقة
اقترح الغاء عقد المدرب ولاعبين الاجانب لانهم هم اسباب هزيمة النصر والبحث بجدية عن مدرب جديد ولاعبين اجانب علي مستوي عالي للموسم القادم هذا الموسم انتكاسة كبيرة للعالمي والقادم انشاء الله افضل