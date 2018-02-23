فريق مركز الملك سلمان للإغاثة يتفقد المشروعات الإنسانية في مأرب

فهمي محمد(صدى):

قام فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية, بجولة على مشروعات المركز المنفذة في محافظة مأرب تفقد خلالها مركز الأطراف الصناعية في مستشفى هيئة مأرب ، واطلع على بعض الحالات لأطفال فقدوا أطرافهم إثر تعرضهم لانفجارات الألغام العشوائية التي زرعها الحوثيون في المناطق الآهلة بالسكان كما اطلع على كيفية صناعة الطرف وتركيبه للمصاب .

ووقف الفريق على مركز تأهيل الأطفال المجندين من قبل المليشيات الحوثية وشاهد البرامج التي خضعوا لها من تأهيل نفسي واجتماعي وثقافي بالتعاون مع أسرهم وما يقدم لهم من حصص تعليمية في شتى العلوم وما يمارسونه من أنشطة رياضية.

كما زار الفريق, مخيمي ” جو النسيم ” و ” الميل ” للنازحين، وما يقدم للمخيمين في مجالات الأمن الغذائي والمواد الإيوائية وصهاريج المياه الصالحة للشرب والصرف الصحي ، وتم الوقوف على الاحتياجات الأساسية للأسر الجديدة النازحة من ذمار وحصرها تمهيدا لتلبيتها.

وفي ختام الجولة, قام أعضاء الفريق بتوزيع بعض السلال الغذائية والمواد الإيوائية على النازحين في المخيمين.