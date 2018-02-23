” المالية ” تكشف عن ضوابط الإقرار السنوي لصرف عوائد المتوفين

عادل الحربي(صدى):

أعلنت الإدارة العامة للمقررات والقواعد بوزارة المالية، عن ضوابط الإقرار السنوي لصرف عوائد المتوفين، وقائمة المستحقين لهذه العوائد وشروطها.

وأوضحت الإدارة أن قائمة المستحقين تشمل الزوجة الأرملة التي لم تتزوج، والبنت غير المتزجة ويدخل في حكمها المطلقة، بشرط عدم وجود ابن لها فوق 25 سنة، فضلًا عن الابن القاصر أقل من 15 عامًا والمتخلف عقليًّا، والعاجز عن الحركة والعمل.

كما أشارت إلى أنه في حالة البنت المطلقة يشترط تقديم صورة من صك الطلاق، كما يجب ألا يكون للمستفيدين عادة مستقلة او موروثة وتصرف بالتساوي، لافته إلى أنه يجب تقديم صورة من أصل صك حصر الورثة ودفتر عائلة المتوفي مختومًا على بالوفاة، بالإضافة إلى وكالة شرعية حضورية لاستلام العادة عن جميع المستحقين عند استلام الشيك.

وأضافت أن العوائد تصرف من محرم وحتى نهاية شهر جمادي الآخرة، بمقدار يتراوح بين 2000 إلى 21 ألف ريال، كما يمكن الاستعلام عن العوائد من خلال رقم الهوية عير خدة إلكترونية جديدة.