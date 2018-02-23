الاتحاد يسعى لمصالحة الجماهير عبر بوابة الشباب

نواف السالم(صدى):

يشهد دور ربع نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، اليوم الجمعة، مواجهة مثيرة يتصارع من خلالها فريقي الاتحاد و الشباب؛ لاقتناص انتصار ثمين كلاهما في حاجة إليه، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة، في تمام الساعة8 ونصف مساءً.

ويدخل الاتحاد المباراة، ولا بديل عن الفوز أمامه؛ لمصالحة الجماهير الغاضبة من أداء الفريق وابتعادهم عن المنافسة في دوري المحترفين ويأمل جماهير العميد الحفاظ على مشوارهم في بطولة كأس الملك لتعويض خسارة الدوري.

ويسعى الشباب لاقتناص فوز يؤدي إلى رفع معنويات الفريق الشبابي الذي يعاني من وضع متذبذب أيضًا خلال الموسم الجاري.