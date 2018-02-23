4 ضوابط أساسية للاستفادة من دعم الشهادات المهنية والاحترافية

عادل الحربي (صدى):

أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية ” هدف “، عن 4 ضوابط أساسية للاستفادة من برنامج دعم الشهادات المهنية والاحترافية.

وأوضح الصندوق أنه يتم صرف التعويض المالي بحد أقصى عن شهادتين لكل مستفيد من المواطنين أو العاملين بالقطاعين الحكومي والخاص.

وأشار إلى أن الضوابط تشمل إنهاء حساب في البوابة الوطنية للعمل ” طاقات ” من خلال الصفحة الخاصة ببرنامج دعم الشهادات المهنية والاحترافية وتوقيع إقرار إلكتروني بالتحقق من صحة الشهادة عبر ” هدف ” ، أو من يفوضه بذلك.

كما تشمل إقرار بعد دفع جهة العمل التكاليف، ورفع المطالبة من خلال النظام مرفقًا بها صورة الشهادة، حيث يتم تحويل تكاليف الشهادة مباشرة إلى حساب الفرد عبر الحساب المصرفي وفقًا للضوابط.

وأضاف الصندوق أن الشهادات المعتمدة تتركز في ” شهادة معهد تشارترد للأفراد والتنمية – الدبلوم التأسيسي في التعليم والتطوير (CIPD)، شهادة محترف إدارة مشروعات (PMP)، محترف معتمد من جمعية إدارة الموارد البشرية (SHRM)، شهادة زمالة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين (SOCPA)، شهادة المدقق الداخلي المعتمد (CIA)، شهادة المسوق محترف (PCM)، شهادة أخصائي مايكروسوفت (MOS)، شهادة مايكروسوفت المهنية المعتمدة (MCP)، متخصص في الشبكات معتمد من سي سي إن (CCN)، شهادة كامبردج الدولية في مهارات تقنية المعلومات (Cambridge).