نجوم كبار يحيون حفل البحرين وماجد جوردن يفتتح المهرجان

أماني الغامدي(صدى):

يحيي الفنان نبيل شعيل وسفير الأغنية الخليجية عبد الله الرويشد حفلاً كبيرًا يوم الجمعة 9 مارس المقبل، في خليج البحرين، وذلك ضمن فعاليات مهرجان الربيع الثقافية في دورته ال13، والتي تقام في مملكة البحرين،

وتأتي بداية الحفلات مع حفل الفنان البحريني الأصل ماجد جوردن يوم 2 مارس، ويليها حفل الثنائي رويشد ونبيل، ويتبعها يوم 17 مارس يأتي حفل مع فرقة ” لكويد وأصدقاؤهم ” التي اشتهرت في البحرين وتقدم نخبة من فناني المملكة المتميزين.

أما يوم 23 مارس فيأتي إلى خليج البحرين الفنان العالمي جيمز آرثر ليحيي حفلا كبير يقدم فيه مجموعة من أشهر أغانيه، ويصل إلى مملكة البحرين يوم 30 مارس الفنان راغب علامة ليقدم في المسرح ذاته باقة من أشهر أغاني ألبوماته الجديدة والقديمة.

والجدير بالذكر أن آخر حفل قدمه الفنان نبيل شعيل كان ضمن حفلات مهرجان ” فبراير الكويت ” الذي شاركه فيه الفنان ماجد المهندس، وحقق نجاحًا كبيرًا.