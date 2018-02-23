” توليد الوظائف ” تقترح حلا لعدم مناسبة بعض الوظائف للمواطنين

علي القحطاني (صدى):

قدمت هيئة توليد الوظائف، والتي ألغيت مؤخراً، تقريراً إلى مجلس الشورى، أوضحت فيه إن هناك بعض الوظائف المقرر توطينها لا تناسب المواطن.

وأشارت الهيئة في تقريرها، إلى أن الحل في هذه الوظائف هو جعلها للوافدين وفرض ضرائب عليها حتى تستفيد الدولة، لافتاً إلى أن من تلك الوظائف: الحلاقة.

كما قدمت الهيئة عرضاً لبرنامج يتضمن 15 مبادرة، منها: العمل المرن الذي يتيح للمواطن العمل بنظام الساعات في بعض الوقت.

وقالت الهيئة إنها ليست جهة تنفيذية، وإنما دورها يكمن في التنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة والقطاع الخاص فيما يخص توليد الوظائف ومكافحة البطالة.