ماجد عبد الله يكشف عن أهداف ” أصدقاء لاعبي كرة القدم “

نواف السالم(صدى):

كشف ماجد عبدالله رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم، أن من أهداف الجمعية هو توفير حياة كريمة للاعبين وأسرهم.

وقال ” عبد الله ” ، إن الجمعية تهدف أيضًا لتقديم أفضل الخدمات للاعبين؛ المحتاجين للمساعدة أو يمرون بظروف صعبة.

وعلى جانب أخر أقر مجلس إدارة الجمعية، الموازنة التقديرية، لعام 2018، بالإضافة إلى إقرار البدء في البحث عن تأمين وقف للجمعية خلال الفترة المقبلة.

وحضر اجتماع المجلس كل من : نائب رئيس الجمعية فهد المطوع، وأعضاء المجلس الدكتور فهد الشميمري، ويزيد الرشيد، وفهيد الدوسري، وماجد المهنا، ومحمد الغامدي.