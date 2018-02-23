تطبيق الاختبارات المركزية لتقييم المعلمات والمعلمين قريبا

نايف السالم(صدى):

أصدرت وزارة التعليم، قرارها ، بالبدء في تطبيق الاختبارات المجودة؛ لتشمل جميع المراحل المتوسطة، بلا استثناءات؛ على أن يبدأ التنفيذ الاختبارات القادمة.

ويتضمن القرار القيام بتطبيق اختبار مركزي لمادة تحريرية غير معلنة، من اي تخصص بدون مواد التقويم المستمر، وذلك على جميع المراحل المتوسطة وطلاب الانتساب والانتظام، والليلي، وتحفيظ القرأن.

ويستثنى القرار الحد الجنوبي فقط، وعلى جانب أخر وجهت الوزارة بالاستفادة من بنك الأسئلة؛ ليسهم في تحقيق المواصفات والمعايير العلمية في بناء أسئلة الاختبارات، على أن يتم رفع نماذج الأسئلة والإجابات عقب الاختبارات على القاعدة الإلكترونية المخصصة لها.

وتقوم الجهات المعنية بدراسة نتائج الطلاب في تلك الاختبارات المركزية؛ حتى يتم الاستفادة من نتائجها في تحسين الأداء التعليمي.

وقال مصدر إنه سيتم تقييم المعلمين والمعلمات للمواد عبر تطبيق هذه الاختبارات المركزية.