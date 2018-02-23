أبرز ملامح إستراتجية التقاعد الخمسينية 2022

حمود العنزي(صدى):

أصدرت المؤسسة العامة للتقاعد، تقريراً يوضح الملاح العامة لإستراتيجية التقاعد الخمسينية 2022، مشيرة إلى أن خطة إعادة الهيكلة تستهدف رفع كفاءة الاستثمار، وتحسين العمليات، ونقل الأصول الدولية وإدارتها من قبل فريق استثماري إلى الشركة المالية.

وأوضح التقرير، أن إعادة الهيكلة ستركز على تدعيم عمليات الحوكمة السليمة في اختيار الاستثمارات وتقديم تجربة رقمية خالية من الأخطاء، بالإضافة إلى تعزيز القيمة المضافة لخدمات المتقاعدين والمشتركين، وكذلك تحسين الهيكل التنظيمي وتطوير مهارات العاملين.

كما شملت الخطة، الاستعداد لإطلاق خطة مرحلية لإصلاح الأنظمة التقاعدية، بحيث سيتم تشكيل فريق عمل على المستوى الحكومي لإعداد مقترح خطة الإصلاح المرحلي القابل للتنفيذ ومواكبة تصاعد التكاليف.