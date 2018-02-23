ضبط طائرة أمريكية في مخبأ ” داعشي ” في العراق

بغداد(صدى):

ضبطت مديرية الاستخبارات العسكرية، بمحافظة الأنبار في العراق، طائرة أمريكية الصنع، بمخبأ لإحدى الطائرات بلا طيار، تابع لتنظيم ” داعش ” الإرهابي، شرق المحافظة، والتي تم اخفاؤها بإحدى المناطق الزراعية، بمنطقة الصقلاوية في الأنبار.

حيث أعلنت ” الاستخبارات العسكرية ” بمحافظة الأنبار، في بيانًا صدر عنها، عن تمكنها من الوصول إلى مخبأ لإحدى الطائرات بلا طيار، تابع لتنظيم ” داعش ” الإرهابي، وذلك أثناء دورية لها.

وكشفت المديرية، عن أن هذه الطائرة مصنوعة في شركة “Textron Systems Aerosonde ” الأمريكية، وتستطيع حمل نحو 9 كيلو جرامات من الشحن، فيما يصل الارتفاع الأقصى لتحليقها، نحو 4.5 كيلومترات.

يشار إلى أنه قد تم تزويد الجيش العراقي بهذه الطائرات، للقيام بتحليقات المتابعة، وذلك بعد تمكن مقاتلو ” داعش ” من الاستيلاء على عدد منها.