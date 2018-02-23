التحالف: التزامنا بعقد ” مطار جدة ” وتم اعتمادنا.. والطيران المدني يرد

نايف السالم(صدى):

علق تحالف شركة ” شانغي ” العالمية والشركة السعودية للمساندة البحرية، على إشعار هيئة الطيران المدني بشأن إنهاء عقد الشراكة والمتضمن تشغيل مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد في جدة لمدة 20 عامًا.

وأوضح التحالف أنه يتم مراجعة مضمون إشعار الإنهاء، لافتًا إلى أنه سيوضح الإشكاليات في بيان لاحق بعد الانتهاء من دراسة الإشعار.

وأكد التحالف على التزامه بكامل تقديم العروض الصادر عن الهيئة وأنه سبق أن تقدم بالمستندات المطلوبة بغرض مراجعتها من قبل الهيئة، مشيرًا إلى أنه حصل على كل الاعتمادات المسبقة قبل الفوز بعقد التشغيل والإدارة.

ومن جانبه أشار المتحدث الرسمي لهيئة الطيران المدني عبدالله الخريف، أن الهيئة ملتزمة بقرار إلغاء عقد التحالف الذي يضم شركة مطارات الدولية السنغافورية، والشركة السعودية للمساندة البحرية، لإدارة وتشغيل مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد في جدة.

وأضاف ” الخريف ” أن سبب قرار الإلغاء يعود إلى وجود بعض الملاحظات الرئيسية بعد إجراء مراجعة داخلية للاتفاقية، والتي تتطلب إعادة النظر في ترسية هذا المشروع للتحالف، لافتًا إلى أنه سيتم طرح هذا المشروع مجددًا للمنافسة العامة.

كما أشارت إلى أن شروط المنافسة العامة الجديدة لهذا المشروع ستستوفي المتطلبات حسب أفضل الممارسات، وسيتم إعلانها بما يحقق أعلى درجات الشفافية والعدالة، وستكشف الهيئة عن تفاصيل المنافسة الجديدة في القريب العاجل.