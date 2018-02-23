فيلم The 15:17 to Paris يحقق 37 مليون دولار إيرادات في أسبوعه الثاني

نورة الشهري(صدى):

حصل فيلم الدراما والإثارة The 15:17 to Paris، على إيرادات بلغت قيمتها 37 مليون دولار أمريكي في شباك التذاكر العالمي خلال أسبوع عرضه الثاني، وذلك بعد عرضه في أكثر من 3,042 دور عرض سينمائي حول العالم، منذ طرحه يوم الخميس الموافق 8 فبراير 2018.

وقصة الفيلم تحكي أنه في عام 2015 انطلق الثلاثة سبنسر ستون وأنتونى سادلر وأليك سكارلاتوس، وهم جنود أمريكان من مدينة سكرامنتو بولاية كاليفورنيا، لقضاء عطلة في أوروبا وفى طريقهم من أمستردام إلى باريس على متن القطار، فتح مسلح يشتبه بأنه متشدد النار على الركاب، لكنهم تغلبوا على هذا الرجل المسلح، بشجاعة منقطعة النظير، وبعد تكريمهم الواسع خلال العام ذاته استعان المخرج العالمي كلينت إيستوود بالثلاثة ليؤدون شخصياتهم الحقيقية في الفيلم .

حيث ينتمي الفيلم لفئة الدراما والإثارة، ومن إنتاج شركة الإنتاج الأمريكية وارنر بروس، و من إعداد وتأليف الثنائي أنتونى سادلر وأليك سكارلاتوس، وإخراج كلينت إيستوود، ويشارك في بطولته عدد من النجوم أبرزهم، جودى جرير، جينا فيشر، راى كوراسانى، شاهين كارابى، بول-ميكل ويليامز، سبينسر ستون.

مع العلم أن قصة الفيلم مقتبسة عن أحداث حقيقية تدور في إطار من الدراما والإثارة، حول ثلاثة من الجنود الأمريكان يحبطون مؤامرة إرهابية على قطار متجه إلى باريس.