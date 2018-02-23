طالبات بكلية الهندسة يبتكرن مقبس ذكي للتقليل من حرائق الكهرباء

عادل الحربي(صدى):

نجحت 5 طالبات، في السنة العامة بكلية الهندسة بجامعة الملك عبدالعزيز، في ابتكار مقبس ذكي يقلل من مخاطر حرائق الكهرباء، بهدف تقليل الحرائق والأضرار الناجمة عن نسيان الأجهزة موصولة بالكهرباء، لفترة طويلة.

وأوضحت الطالبات، أن المقبس، يمكن التحكم به عن بعد، مشيرات إلى أن بلغت مدة تنفيذ هذا المشروع شهراً ونص شهر، بمساعدة الأستاذة الدكتور نبيلة النحاس.

كما أكدت الطالبات، أنهن يعملن على تطويره ليتم التحكم به عن بعد عن طريق الهواتف الذكية، وكذلك تركيب عداد الكهرباء ليفصل الطاقة بعد وقت معين من الزمن، بالإضافة إلى إمكانية اختيار ساعة محددة في اليوم لفصل الكهرباء.