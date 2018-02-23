تعليم حفر الباطن: لا صحة لإخلاء مدرسة بالقيصومة بسبب بفيروس كورونا

نايف السالم(صدى):

أوضح إبراهيم السليمان، المتحدث باسم تعليم محافظة حفر الباطن، حقيقة الأنباء المتداولة بشأن إخلاء المدرسة الثانوية الثانية بمدينة القيصومة، أو منع الطالبات من الحضور، نافياً كل هذه الأنباء.

وأشار ” السليمان “، إلى أنه لا صحة للإخلاء أو المنع بسبب إصابة إحدى الطالبات بفيروس كورونا، مؤكداً أن إدارة المدرسة، تواصلت مع أولياء الأمور؛ لتؤكد سلامة الأوضاع، وعدم اتخاذ أي إجراءات استثنائية لأي سبب.

وأكد أن مدير التعليم بالمحافظة قد وجه بزيارة المدرسة، والاطلاع على الأمر، وتم التأكد من وضع المدرسة وصحة الإجراءات الخاصة بها، موضحاً أن ما جرى هو تغيب لإحدى الطالبات، التي اتصلت قائدة المدرسة بأسرتها، فأفادت بأن الطالبة في المستشفى؛ لاشتباه إصابتها بالمرض.