” مساند ” يكشف عن شروطه لمنح ” الأعزب ” تأشيرة عمالة منزلية

عادل الحربي (صدى):

أعلن برنامج العمالة المنزلية ” مساند ” ، عن شرطه في سبيل منح الرجل الأعزب تأشيرة، للحصول على تأشيرة عمالة منزلية، والذي تمثل في وجود تقرير طبي معتمد، حيث يتم مراجعة الطلبات خلال 48 ساعة.

ولفت البرنامج، إلى إلغاء التعاقد الإلكتروني آليًا بعد 30 يومًا، وذلك في حال عدم الموافقة أو الرفض، مشيرًا إلى ضرورة إثبات الملاءة المالية للاستقدام من خلال التعريف بالراتب أو رصيد الشهادة البنكية.

فيما أكد ” مساند ” ، على عدم وجود رسوم لخدمة توثيق عقود العمالة في البرنامج، أو إصدار تأشيرات ذوي الإعاقة.

يشار إلى أن وزارة العمل، كانت قد ألزمت أصحاب الأعمال مؤخرًا، بضرورة إصدار بطاقات مسبقة الدفع برواتب العمالة شهريًا، وتوثيق عقود التوظيف إلكترونيًا، للحد من الخلافات بين الطرفين، فيما منحت لهذا الإجراء، مهلة قدرها 6 شهور، منذ ديسمبر الماضي، وذلك ليتم فرض عقوبات على المخالفين فيما بعد.