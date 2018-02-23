الجيش اليمني يسيطر على أهم معاقل تنظيم القاعدة بحضر موت

فهمي محمد(صدى):

نجح الجيش اليمني، في السيطرة على منطقة وادي المسيني بشكل كامل، الواقعة في محافظة حضر موت شرق البلاد، وذلك بدعم ومساندة قوات التحالف العربي بقيادة المملكة.

من جانبه، صرَّح العميد منير كرامة التميمي، قائد لواء النخبة، بأن هذا الوادي يعد من أهم معاقل تنظيم القاعدة الإرهابي، وقد قتل 20 مسلحاً منهم واعتقل عدداً آخر خلال العملية العسكرية التي شنهتا القوات المسلحة.

وأضاف ” التميمي “، أنه تم العثور على كميات كبيرة من الذخيرة والعبوات الناسفة والمتفجرات في مخابئ الإرهابيين، مشيراً إلى أن العملية تم الإعداد لها منذ أكثر من 6 أشهر.

وفي سياق آخر، سيطرت قوات الجيش الوطني اليمني، على عدد من المواقع الإستراتيجية المحيطة بمركز مديرية باقم شمالي محافظة صعدة، بعد معارك عنيفة مع مليشيا الحوثي الإرهابية.