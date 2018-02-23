وزير الطاقة يكشف موعد ترسية مشروع المفاعلين النووين

عادل الحربي (صدى):

أعلن المهندس خالد الفالح، وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، عن موعد ترسية مشروع المفاعلين النووين، مؤكداً أنه سيكون خلال عام من الآن، على أن يتم تقديم العروض للمشروه خلال العام الجاري.

وأشار وزير الطاقة، إلى أنه سيتم إنتاج الطاقة الكهربائية بتكلفة منافسة بالمملكة، وباستخدام أفضل التقنيات، من خلال هذا المشروع، لافتاً إلى أن شركة روس أتوم الروسية ستشارك في المنافسة وتقديم العروض للمشروع .

وكان رئيس الشركة، أليكسي ليخاتشوف، قد صرَّح بأن الشركة قدمت مقترحات من أجل الفوز أو المشاركة في بناء المحطات النووية السعودية.