مقدمة برامج تبث ولادتها القيصرية على الهواء

واشنطن(صدى):

أثارت مقدمة البرامج الأمريكية كاسيدي بروكتور ، ضجة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، عقب نقلها تفاصيل خضوعها لعملية ولادة قيصرية على الهواء ببرنامجها التابع لمحطة The Arch الإذاعية .

حيث نسقت كاسيدي مع فريق برنامجها وإدارة المحطة والمستشفى على عرض الولادة القيصرية في بث مباشر على الهواء من المستشفى إلى الجماهير .

وفي تعليقها بررت كاسيدي لمعانَ الفكرة في رأسها بأنها اعتمدت أسلوب البث المباشر في كافة أفكار حلقات برنامجها، ورأت أنّ تفعيل الفكرة سيحظى بأكبر قدر من المعجبين، وهو ما حدث بالفعل حينما اختار المستمعون اسم المولود، وأطلقوا عليها “جيمسون ” .