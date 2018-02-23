أمير الرياض يستقبل رئيسي محكمة الاستئناف وجمعية الإسكان

علي القحطاني (صدى):

استقبل أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر، أمس (الخميس) في مكتبه بقصر الحكم، رئيس محكمة الاستئناف بمنطقة الرياض الشيخ عبدالعزيز بن صالح الحميد، وأعضاء المحكمة، الذين قدموا للسلام عليه.

فيما استقبل الأمير فيصل بن بندر، أمس، رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية للإسكان بالرياض الدكتور عبدالله بن جلوي الشدادي، الذي قدم تقريرا عن إنجازات الجمعية ومشاريعها التعاونية وشراكاتها مع القطاعين الحكومي والخاص.

وأشاد أمير منطقة الرياض، بما تقدمه الجمعية من خدمات وتعاون في قطاع الإسكان بالرياض، لافتاً الانتباه إلى دور المؤسسات الاجتماعية المهم في إيجاد الحلول وتعزيزها.