” بلدي الرياض ” يناقش خطط لجانه ويعتمد شعاره الجديد

عادل الحربي(صدى):

ناقش المجلس البلدي بالرياض، خلال جلسته الـ40 التي عقدت أمس الأول، الخطط التشغيلية للجانه، وسبل تحقيق أهداف الخطة العامة للمجلس خلال العامين القادمين.

وأكد رئيس المجلس خالد العريدي، أهمية تفعيل خطط اللجان، بما يضمن تطبيقها والوصول إلى مؤشرات الأداء ونسب الإنجاز المرصودة بالخطة العامة، والتي تسهم بشكل مباشر في تحقيق أهداف المجلس وتعزيز مستوى الثقة مع المواطنين ووزارة الشؤون البلدية والقروية.

واستعرض المجلس مستجدات نظام المواقف في المحلات التجارية الجديد، وأوصى بمخاطبة أمانة الرياض لإيقاف العمل بالنظام الجديد إلى حين الانتهاء من دراسته بشكل نهائي، فيما اطلع المجلس على تعميم أمين الرياض بخصوص استقبال رؤساء البلديات الفرعية أو من ينوب عنهم للمواطنين بشكل يومي.

ولفت العريدي إلى أن نتائج تصويت الأعضاء على شعار المجلس الجديد، أسفرت عن اختيار الشعار المقدم من عضو المجلس عبدالرحمن العساكر، ليكون الشعار المعتمد للمجلس.