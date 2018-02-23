” الربيعة ” : خادم الحرمين وجّه بإغاثة المحتاجين دون النظر لأي اعتبارات أخرى

نايف السالم(صدى):

صرّح المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة، عبد الله الربيعة، اليوم الخميس، بأن خادم الحرمين الشريفين وجّه أثناء تأسيسه المركز بضرورة الالتزام بالحيادية وإغاثة المحتاج أيا ما كان، دون النظر للونه أو دينه.

وأضاف الربيعة من خلال شاشة برنامج “هنا الرياض” على قناة “الإخبارية”، بأن التوجيهات تضمنت أن يطبق المركز القانون الإنساني، مع التزامه بالمبادرة، معلقًا: “المركز يلتزم أيضًا بنقل قيم العطاء المستمدة من ديننا الحنيف، والتي تتسم بها مملكة الخير”.

كما بيّن المشرف العام أن المركز يلتزم أيضًا بمبدأ الشفافية والحيادية، مقدمًا الإغاثة لكل محتاج في العالم أجمع.